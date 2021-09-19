​​​​​​​بالفيديو والصور.. حجم الدمار الذي ألحقه قصف الاحتلال التركي بمدرسة الدردارة

تزامنًا مع القصف الهمجي الذي تتعرض له قرية الدردارة، شمال تل تمر على طريق زركان، منذ أكثر من أربعة أيام، استهدف الاحتلال التركي، أمس السبت، مدرسة قرية الدردارة بشكل مباشر، في خرق واضح للمواثيق الدولية، إذ يعد استهداف المدارس والمنشآت الخدمية جريمة حرب وفقًا للأمم المتحدة.

ويظهر مقطع الفيديو ومجموعة الصور التي حصلت عليها وكالتنا حجم الدمار الذي خلّفه القصف التركي على المدرسة.

فيما أوضح مراسلنا أن الاحتلال استهدف مدرسة القرية بأكثر من 3 صواريخ وبشكل مباشر.

وتعد هذه المدرسة هي الرابعة التي يتم استهدافها من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في ريف ناحية تل تمر، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ قصف جيش الاحتلال التركي في الـ 26 والـ 27 من تموز الفائت، مدرسة الكوزلية غرب ناحية تل تمر، بالأسلحة الثقيلة؛ ما أسفر عن خروجها عن الخدمة، كما استهدف الاحتلال التركي مدرستي باب الخير والعبوش خلال الشهر الفائت.

(د أ/س ر)

ANHA