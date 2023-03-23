​​​​​​​بالفيديو.. تفاصيل جديدة عن مجزرة جندريسة في عفرين المحتلة

في فيديو متداول لشقيقة شهداء مجزرة جندريسة، أكدت أن إدارة مشفى عفرين في مدينة عفرين التي تحتلها تركيا، رموا جثث الشهداء أمام المشفى ورفضوا استقبالها، كما رفضوا معالجة المصابين.

وأكدت أن مرتزقة "أحرار الشرقية" التابعين للاحتلال التركي، وبعد قتلهم لأشقائها تهجموا واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، وعند خروجهم في مظاهرة، افتعل المرتزقة المشاكل لشرعنة فعلتهم.

ووقعت مجزرة جندريسة، عشية نوروز (20 آذار) على يد مرتزقة "أحرار الشرقية"، راح ضحيتها 4 أشخاص من عائلة واحدة؛ وأصيب فيها 3 آخرين؛ على خلفية إيقادهم لشعلة نوروز.

وسلطت، الضوء على جرائم أخرى للاحتلال التركي ومرتزقته بحق أهالي ناحية جندريسة، منذ احتلالها في 18 من آذار عام 2018، وقالت: "يعتدون على النساء والرجال وعلى أبناءنا ويفرضون مبالغ مالية تقدر بآلاف الدولارات، بعد عمليات اختطاف يقدمون عليها".

مضيفة: "كل شخص يختطف أكثر من مرتين؛ بهدف تحصيل الفدى المالية منه".

وبيّنت أن أحد المرتزقة اعتدى بالضرب المبرح على امرأة مسنة من سكان ناحية جندريسة، بعد انهيار منزلها في الزلزال؛ لأنها رفضت التخلي عنه لصالح المرتزقة.

من جانبها، قالت مواطنة أخرى ظهرت في الفيديو نفسه " أن مرتزقة الاحتلال التركي يحمّلون أهالي ناحية جندريسة، حتى مسؤولية الزلزال الذي ضرب المنطقة".

(ج س/ س ر)

ANHA