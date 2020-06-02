​​​​​​​بالفيديو.. نيران الاحتلال التّركيّ تلتهم المحاصيل والأشجار بريف زركان وتل تمر- تم التعديل

أفاد مراسلنا من المنطقة باشتعال النيران في الأراضي الزراعية ومحاصيل القمح والشعير في القرى الواقعة جنوبي ناحية زركان، والتي أضرمها جيش الاحتلال التركيّ ومرتزقته عبر إطلاق الرصاص الحارق صوب تلك الأراضي.

ونوّه مراسلنا بأنّ النيران امتدّت في الأراضي الواقعة بين قريتي (خربة شعير وحتّى خربة جمو ) الواقعتين 3 كيلو متر جنوبي زركان وبالقرب من خطوط التّماس، والتي توسعت ووصلت حتى قرية طويل بريف ناحية تل تمر، والتهمت مساحات واسعة من المحاصيل بالإضافة إلى مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة بالأشجار.

فيما لم تتمكّن فرق الإطفاء والأهالي من الذهاب لإخمادها بسبب استهدافهم من قبل مرتزقة الاحتلال التركيّ.

هذا ولاتزال النيران مستمرة في التمدد وحرق المزيد من الأراضي والممتلكات.

(ب ر/ل)

ANHA