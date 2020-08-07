​​​​​​​بالفيديو... انفجار قنبلة يدوية بعرس في سري كانيه المحتلة تخلف قتلى وجرحى

وذكرت عدد من المنصات الإعلامية إلى أن انفجار القنبلة؛ جاء مساء أمس الخميس في حفل زفاف لأحد المرتزقة ضمن صفوف ما يسمى بـ"فرقة الحمزات" التابعة للاحتلال التركي.

وأدى الانفجار إلى جرح ما يقارب الـ20 شخصاً بينهم أطفال، وسبقها إطلاق عشوائي للرصاص من قبل المرتزقة في الحفل، فيما لم ترد أنباء مؤكدة حول عدد الضحايا.

ويعاني السكان المحليون في المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها شمال وشرق سوريا؛ من الفلتانٍ الأمني ومن جرائم وانتهاكات ترتكب بحق المواطنين بالإضافة إلى اندلاع اشتباكات كل فترة بين الفصائل المرتزقة المنتشرة هناك، كما أن سري كانيه/رأس العين شهدت 5 تفجيرات خلال شهر تموز/يوليو الفائت.

(ز س)

ANHA