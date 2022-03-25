​​​​​​​بالفيديو.. الاحتلال التركي يهدم منازل المهجرين قسرا بريف مقاطعة كري سبي المحتلة

حيث يظهر في الفيديو منزل لأحد المهجرين قسرا في ريف بلدة سلوك التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة وهو مدمر بشكل كامل.

وبحسب المصدر الذي قام بتصوير الفيديو فإن جيش الاحتلال التركي هو من أقدم على تدميره بواسطة جرافات عسكرية.

وبين المصدر بأن المنزل يعود للمهجر عبد الرزاق العمر من أهالي قرية " تليل الضلع" يبعد (5 كيلو متر شرقي بلدة سلوك على يمين الطريق)، وبأن المنزل يقع بالقرب من أحدى نقاط الاحتلال التركي ولا يبعد عنها سوى 400 متر.

هذا ويرتكب جيش الاحتلال التركي الجرائم والانتهاكات بحق ممتلكات المدنيين بعد أن هجرهم من منازلهم عقب احتلاله لمقاطعة كري سبي/ تل ابيض وسري كانية في الـ 9 من تشرين الاول من العام 2019، حيث قام بإسكان عوائل مرتزقته في منازل المهجرين ومصادرة ممتلكاتهم بعد سرقة محتوياتها بالإضافة إلى مصادرة اراضيهم الزراعية، كما وثقت وكالتنا من قبل قيام جيش الاحتلال التركي بتجريف وتدمير 25 منزل في قرية الشركراك بالقرب من الطريق الدوليm4. بالإضافة إلى هدم وجرف عدد من المنازل في قرية تل حصان بريف كري سبي المحتلة.

(ل)

ANHA