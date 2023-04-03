​​​​​​​بالفن والأدب.. الاحتفالات تتواصل بمناسبة تأسيس YPJ

بمناسبة تأسيس وحدات حماية المرأة وتحت شعار"Jin, Jiyan, Azadî" المرأة، الحياة، الحرية"، تواصل هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة، وحركة هلال الذهبي لثقافة المرأة في شمال وشرق سوريا، وديوان الأدب في شمال وشرق سوريا، واتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة فعالياتها الفنية والأدبية.

وتتضمن هذه الفعاليات معرضاً للصور وإلقاء قصائد شعرية. وانطلقت الفعاليات في الأول من نيسان الجاري في ناحية ديرك بمقاطعة قامشلو، ثم انتقلت إلى ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة، واُستكملت اليوم في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو.

ومن المقرر أن تختتم غداً في مدينة الحسكة حيث يصادف الـ 4 من نيسان يوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان عام 1949 وذكرى تأسيس وحدات حماية المرأة عام 2013.

وضمن فعاليات اليوم التي حضرها العشرات من المهتمين بالأدب والفن، وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الشاعرة أناهيتا سينو 4 قصائد شعرية. القصيدة الأولى كانت بعنوان "القدم المباركة" تحدثت عن الطفل عبدو حنيفي الذي فقد ساقه في قصف لجيش الاحتلال التركي على مدينة كوباني في الـ 8 من كانون الثاني عام 2022.

أما الثانية، فكانت بعنوان "كوني في انتظاري"، وتجسد فيها أحلامها وأحلام جميع المهجرات من منطقة سري كانيه المحتلة بالعودة إلى ديارهن بعد تحريرها.

كما خصصت الشاعرة التي بدأت بكتابة الشعر عام 1988 وهي من مواليد 1972 ولها مشاركات كثيرة في الفعاليات الثقافية والأدبية، قصيدة عن ألم أمهات الشهداء، وحملت عنوان "الأم المفجوعة".

وكان لهجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة في مدينة الحسكة في الـ 20 من كانون الثاني عام 2022 أثر بالغ على الشاعرة أناهيتا سينو، وألّفت عنها قصيدة بعنوان "ضحكتك" وأهدتها إلى جميع الشهداء الذين أفشلوا بمقاومتهم الهجوم على السجن.

وفي السياق ذاته، ألقت الشاعرة حسينة أحمد 3 قصائد عن القائد عبد الله أوجلان وعن وحدات حماية المرأة وعن الشهداء.

القصيدة التي تحدثت عن القائد وتضحياته كانت بعنوان "عظيم الوطن" والثانية بعنوان "YPJ" والثالثة بعنوان "الشهيد".

بعد الانتهاء من إلقاء القصائد انتقل الحضور إلى معرض الصور حيث عرضت 50 صورة فوتوغرافية عن القائد عبد الله أوجلان وعن وحدات حماية المرأة وعن المرأة بشكل عام إلى جانب صور عن الزلزال الذي ضرب شمال كردستان وتركيا ومناطق واسعة من سوريا في الـ 6 من شباط الماضي.

(م ع/آ)

ANHA