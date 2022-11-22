​​​​​​​بالأسلحة الثقيلة الاحتلال التركي يقصف بينة في شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي، قرية بينة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-11-22T09:02:00 مركز الأخبار

بحسب مراسلنا، فإن الاحتلال التركي قد استهدف القرية حتى لحظة إعداد الخبر، بنحو 20 قذيفة أوبيس.

(س ر)

 ANHA


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