بالأسلحة الثقيلة الاحتلال التركي يقصف بينة في شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي، قرية بينة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 22 تشرين الثاني 2022, الثلاثاء - 09:02 2022-11-22T09:02:00 مركز الأخبار بحسب مراسلنا، فإن الاحتلال التركي قد استهدف القرية حتى لحظة إعداد الخبر، بنحو 20 قذيفة أوبيس. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً أهالي الحسكة: لن نكتفي بالتنديد سنحمل السلاح بوجه دولة الاحتلال التركي أكد أهالي مقاطعة الحسكة استعدادهم للدفاع عن بلاده... حسن كوجر: الهدف الأساسي للهجمات التركية هو تصفية الإدارة الذاتية ونحن سنقاوم قال حسن كوجر إن الهدف الأساس لهجمات دولة الاحتلال ... 78 هجوماً لجيش الاحتلال التركي على كوباني منذ بداية العام الجاري هاجم الاحتلال التركي مدينة كوباني وقراها 78 مرة منذ...