​​​​​​​بالأرقام.. تركيا أكثر الدول انتهاكًا لحقوق الصحفيات

وأصدرت المنظمة العالمية لدعم الصحفيات التقرير الفصلي الأول لائتلاف المرأة في الصحافة، إذ أظهر التقرير تعرض 114 صحافية للاعتداء والتهديد في تركيا، وتم توثيق 348 حالة عنف وتهديد بحقهن، مما يجعل تركيا على رأس قائمة الدول التي تعرضت فيها الصحفيات لاعتداءٍ وتهديد خلال الربع الأول من العام الجاري.

ولفتت المنظمة إلى أنه وفي تلك الفترة ارتفع العدد الإجمالي للقضايا ضد النساء في وسائل الإعلام بنسبة 284.8% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، وقالت إنه منذ بداية العام، كانت تركيا الدولة الرائدة في الهجمات والتهديدات ضد الصحفيات منذ بداية عام 2021.

وأوضح التقرير إلى أن قرابة 50 صحفية مثلت أمام المحكمة في تهمٍ لا أساس لها، وتعرضت عشرين منهم للتنمر في أماكن العمل في غرف الأخبار، كما تعرضت 15 صحفية لعنف الشرطة أثناء تغطيتهن للأخبار، وتم اعتقال 14 صحفية، وحُكم على ثلاث صحفيات بالسجن وطردت ثلاث صحفيات، بينما تم تهديد صحفية واحدة، وأصبحت أخرى هدفًا للخطاب العنصري.

إلى ذلك، ختم تقرير ائتلاف المرأة في الصحافة، بأن المناخ السياسي الاستبدادي المتزايد في تركيا مازال يستهدف الصحفيين، معتبرًا أن الأخبار الرتيبة التي تنشرها وسائل الإعلام الموالية للحكومة، بأوامر من رجب طيب أردوغان تنتهك حرية التعبير.

ووفقًا للتقرير، فإن الصحفيون العازمون على كتابة الحقيقة، يكافحون لمواصلة عملهم.

(د ع)