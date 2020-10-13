​​​​​​​بالأرقام.. أعداد السوريين والعراقيين والأجانب القاطنين في مخيم الهول

يجري الحديث في الوقت الحالي عن إخراج أسر مرتزقة داعش من مخيم الهول الواقع 45 كم شرق مدينة الحسكة، بعد أن قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، إن المجلس والإدارة الذاتية يدرسون إخراج السوريين من المخيم.

وأنشئ مخيم الهول أوائل عام 1991، إبان حرب الخليج من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الحكومة السورية، وفي أعقاب التدخل الأمريكي بالعراق عام 2003، أعيد افتتاح المخيم، وفي الأزمة السورية سيطر عليه داعش.

وتم تحرير منطقة الهول مع المخيم من قبل قوات سوريا الديمقراطية في منتصف تشرين الثاني عام 2015، وبدأ حينها باستقبال النازحين السوريين من مناطق المعارك بين الحكومة السورية والمجموعات المرتزقة التابعة لتركيا، ولاحقاً وفي تشرين الأول/أكتوبر عام 2016 بدأ اللاجئون العراقيون بالتوافد إلى المخيم بعد بدء معارك الموصل.

وبدأ نقل أسر مرتزقة داعش الذين كانوا يسلمون أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية، بالتزامن مع قرب القضاء على داعش جغرافياً في شمال وشرق سوريا في ربيع عام 2019، إلى هذا المخيم.

ويعتبر مخيم الهول من أكبر المخيمات الموجودة في مناطق الإدارة الذاتية، والأخطر في العالم، نظراً للعدد الهائل من أسر مرتزقة داعش القاطنين فيه، ونظراً لما يشهده المخيم من عمليات "قتل، تعذيب، محاولات فرار، وفوضى".

ويسبب وجود أسر مرتزقة داعش في المخيم، أضراراً كبيرة بالنازحين السوريين واللاجئين العراقيين، نظراً للأيديولوجية التي يحملونها.

وبحسب آخر إحصائية لإدارة مخيم الهول، يعيش في المخيم الآن 17693 أسرة تضم ٦٤٣٧٣ شخصاً موزعين على الشكل التالي:

٨٢٠٩ أسرة عراقية تضم 30606 شخصاً.

6706 أسرة سورية تضم 24223 شخصاً.

2778 أسرة أجنبية تضم 9544 شخصاً من جنسيات عربية وأوروبية.

وبحسب الجهات الإدارية المسؤولة عن الإحصاء في المخيم، فإنه لا يمكنهم تحديد عدد الأسر السورية النازحة، وأسر داعش السوريين، وكذلك العراقيين.

إلا أن إدارة المخيم أشارت إلى أن عدد النازحين في المخيم قبل نقل أسر داعش إليه كان 9500 شخصاً، منهم 6500 لاجئاً عراقياً و3000 نازحاً سورياً.

ومنذ العام الماضي وحتى الآن، خرّجت إدارة المخيم 27 دفعة من القاطنين في المخيم من أبناء دير الزور والرقة والطبقة وبلغ عددهم 4789 شخصاً عبر برنامج "رحلة العودة" بناء على نظام "الكفالة"، إذ يتكفل شيوخ عشائر المنطقة بالأسر الخارجة، وهي من الأسر التي لم تنخرط في صفوف داعش أو التي لم تشارك في الجرائم المرتكبة بحق شعوب المنطقة.

وتسعى الإدارة الذاتية بالتعاون مع مجلس سوريا الديمقراطية، للوصول إلى آلية عمل لإخراج السوريين من المخيم، في حين تبقى المشكلة قائمة بوجود اللاجئين العراقيين وأسر داعش الأجانب ورفض بلدانهم استقبالهم أو إنشاء محاكم دولية لمحاكمتهم.

(ح)

ANHA