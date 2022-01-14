​​​​​​​بالعبوات الناسفة.. هجوم على مقر حزب رئيس البرلمان العراقي

واُستهدف مقر حزب "تقدم" الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي المنتخب مؤخراً لولاية ثانية على رأس البرلمان، بحسب ما أفادت شبكة العربية.

وأضافت أن الهجوم على مقر حزب "تقدم" في الأعظمية ببغداد نفذه مهاجمان بعبوات ناسفة، لافتةً إلى أن القوات الأمنية طوقت مقر الحزب وتم فتح تحقيق عاجل.

واستنكر حزب "تقدم" استهداف مقره في الأعظمية من قبل مجموعة وصفها بالخارجة عن القانون، قائلاً إن هذا العمل الإرهابي يتزامن مع الإنجازات التي نحققها بالتعاون مع شركاء الوطن.

وأكد الحزب أن هذا "العدوان الآثم لن يزيدنا إلا تمسكاً بموقفنا الداعي لوحدة العراق واستقراره".

وقبيل ذلك استهدف هجوم صاروخي، مساء الخميس، المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، حسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني العراقية.

(ل د)