​​​​​​​بأكثر من 70 قذيفة قوات دمشق تستهدف أرياف إدلب وحلب واللاذقية

وشنت قوات حكومة دمشق صباح اليوم الأربعاء، قصفاً عنيفاً على المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، لا سيما الريف الإدلبي، حيث استهدفت بأكثر من 50 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في سفوهن والفطيرة والبارة وفليفل وكنصفرة ومشون وعين لاروز واحسم وبينين وبلشون ودير سنبل.

وبأكثر من 20 قذيفة أخرى استهدفت مناطق في السحارة بريف حلب الغربي، وتلال كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف مرتزقة الاحتلال التركي تمركزات لقوات حكومة دمشق والمجموعات التابعة لها في ريف إدلب الشرقي، مما أدى إلى سقوط جرحى ومقتل أحد العناصر، في حين شهدت محاور ضمن سهل الغاب استهدافات بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة بين الطرفين.

(ش ع)