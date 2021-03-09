​​​​​​​بأكثر من 225 قذيفة صاروخية.. قوات الحكومة تستهدف مناطق جبل الزاوية

واستهدفت قوات حكومة دمشق منذ ساعات الصباح الأولى، بأكثر من 225 قذيفة صاروخية مناطق متفرقة من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، سقط عدد منها على محيط نقطة تابعة للاحتلال التركي ببلدة النيرب في ريف إدلب الشرقي، فيما شهدت أجواء منطقة ما تسمى خفض التصعيد تحليقًا مكثفًا لطائرات الاستطلاع الروسي.

وتزامن ذلك مع استهداف مرتزقة الاحتلال التركي براجمات الصواريخ نقاط ومواقع خاضعة لسيطرة الحكومة في سراقب ومرديخ شرق إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيدٍ متصل، شهد منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، اشتباكات على محور العنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة، بين مرتزقة الاحتلال وقوات الحكومة، في محاولة تقدم للأخيرة في المنطقة، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، وفقًا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

(ي م)