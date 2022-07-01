​​​​​​​بأكثر من 1800 قذيفة تركيا ومرتزقتها يقصفون قرى شرا وشيراوا والشهباء خلال شهر

كشفت الحصيلة الشهرية للهجمات التي تعرضت لها قرى مقاطعة الشهباء وقرى ناحيتي شيراوا وشرا التابعتين لمقاطعة عفرين المحتلة عن سقوط 1810 قذيفة على المنطقة، بينها 1000 قذيفة أوبيس، و600 قذيفة هاون و210 قذيفة دبابات، الأمر الذي أدى إلى إصابة مواطن واحتراق سيارته في قرية أم القرى، وإصابة امرأة في قرية بينه التابعة لناحية شيراوا، واندلاع النيران في حقول القرى التابعة للناحية، وتعرض عيادة طبيب للأسنان في تل رفعت للقصف، بالإضافة إلى مقتل جنديين من قوات حكومة دمشق في مطار منّغ وإصابة آخر.

والحصيلة الشهرية لهذه الهجمات هي:

ـ في الـ 1 من حزيران؛ قُصف حرش قرية صوغانكة وقرى كوندي مازن، وتنب، وشوارغة، وبينه وأقيبة في الشهباء وشيراوا بأكثر من 40 قذيفة أوبيس ودوشكا. كما شهدت سماء كل من مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

ـ في الـ 2 من حزيران؛ قُصفت قرى الإرشادية، وتنب، وشوارغة، وأقيبة، وبينه، وخربة الشعالة، وعلقمية، وتل عنب في الشهباء وشيراوا بأكثر من 30 قذيفة هاون وأوبيس. كما شهدت سماء كل من مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

ـ في الـ 3 من حزيران؛ قُصفت قرى منّغ، وعين دقنة، وبيلونية، وكوندي مزن، وسد الشهباء وبينه في الشهباء وشيراوا بـ 25 قذيفة هاون و50 قذيفة أوبيس. كما شهدت سماء كل من مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

ـ في الـ 4 من حزيران؛ قُصفت قرى تنب، وشوارغة، والمالكية، وتلة بينه تل رفعت، وأم الحوش، وأم القرى، وعين دقنة وتل مضيق في الشهباء وشيراوا بـ 70 قذيفة أوبيس ودوشكا. كما شهدت سماء كل من مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

ـ في الـ 5 من حزيران؛ قُصفت قرى صوغانكة، والمالكية، ومرعناز، وسموقة، وأم الحوش وعين دقنة وسد الشهباء في الشهباء وشيراوا بـ 120 قذيفة أوبيس ودوشكا. كما شهدت سماء كل من مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

ـ في الـ 6 من حزيران؛ قُصفت قرى المالكية، وتنب، وكبيشين، وحربل، وأم الحوش، وتل رفعت ودير جمال في الشهباء وشيراوا بـ 19 قذيفة مدفعية و60 قذيفة أوبيس. كما شهدت سماء كل من مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

ـ في الـ 7 من حزيران؛ قُصفت قرى تنب، وكلوتية، ومرعناز، وشوارغة، وأم الحوش، وحربل وعين دقنة في الشهباء وشيراوا بـ 30 قذيفة أوبيس ودوشكا. كما شهدت سماء كل من مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

ـ في الـ 8 من حزيران؛ قُصفت تات مراش، وتنب، ومرعناز، وبينه، وأم الحوش، وشيخ عيسى وعين دقنة في الشهباء وشيراوا بـ 50 قذيفة أوبيس ودوشكا. كما شهدت سماء كل من مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

ـ في الـ 9 من حزيران، قُصفت قرى تنب، وتات مراش، ومياسة، والمالكية، ومرعناز، وعين دقنة وبيلونية في الشهباء وشيراوا بـ 18 قذيفة هاون و30 قذيفة أوبيس ودوشكا. كما شهدت سماء كل من مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

ـ في الـ 10 من حزيران؛ استُهدفت قرى تات مراش، ومرعناز، وشوارغة، وكلوتية، وبيلونية، وشيخ عيسى وأم الحوش في الشهباء وشيراوا بـ 10 قذائق أوبيس ودوشكا. كما شهدت سماء كل من مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

ـ في الـ 11 من حزيران؛ استُهدفت قرى تل جيجان، وسموقة، وبيلونية، وعين دقنة، ومرعناز والمالكية في الشهباء وشيراوا بـ 15 قذيفة هاون و40 قذيفة أوبيس ودوشكا. كما شهدت سماء كل من مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

ـ في الـ 12 من حزيران استُهدفت قرى مرعناز، والمالكية، وتات مراش، ومحيط قرية بينه، وصوغانكة، ومنّغ، وعين دقنة وبيلونية في الشهباء وشيراوا بـ 20 قذيفة أوبيس ودوشكا.

ـ في الـ 13 من حزيران؛ استُهدفت قرى مرعناز، وشوارغة، وتنب، وعقيبة، وبينه، وأم الحوش، وشيخ عيسى وحربل في الشهباء وشيراوا بـ 18 قذيفة هاون. كما شهدت سماء كل من مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

ـ في الـ 14 من حزيران؛ استُهدفت قرى مرعناز، وبينه، والمالكية، وتل عنب وعين دقنة في الشهباء وشيراوا بـ 10 قذيفة هاون و50 قذيفة أوبيس ودوشكا. كما شهدت سماء كل من مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

ـ في الـ 15 حزيران؛ استُهدفت قرى تنب، وأقيبة، والمالكية، وعين دقنة، وبيلونية، وتل عنب وأم الحوش في الشهباء وشيراوا بـ 17 قذيفة من قذائف الدبابات و27 قذيفة أوبيس. كما شهدت سماء كل من مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

ـ في الـ 17 من حزيران؛ تعرضت قرى تل جيجان، وصوغانكة، وبينه، ومرعناز، وبيلونية وشوارغة في الشهباء وشيراوا للقصف. كما شهدت سماء كل من مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

ـ في الـ 18 من حزيران؛ قُصفت قرى شيخ عيسى، وتل عنب، وزيوان وصوغانكة في الشهباء وشيراوا بـ 19 قذيفة هاون. كما شهدت سماء كل من مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

ـ في الـ 20 من حزيران، قُصفت قرى المالكية، وحربل، وأم الحوش، وبيلونية، وتات مراش وصوغانكة في الشهباء وشيراوا بـ 45 قذيفة أوبيس. كما شهدت سماء كل من مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

ـ في الـ 23 من حزيران؛ قُصف حرش قرية صوغانكة وقرى بينه، وأقيبة، والوحشية وتل قراح في الشهباء وشيراوا بـ 25 قذيفة أوبيس. كما شهدت سماء كل من مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

ـ في الـ 25 من حزيران؛ قُصفت قرى كشتعار، وزرنعيتة، وبينه، وتات مراش، وحرش صوغانكة وصوغانكة في الشهباء وشيراوا بـ 150 قذيفة أوبيس وهاون. كما شهدت سماء كل من مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحليقاً للطائرات المسيّرة.

ـ في الـ 26 من حزيران؛ قُصفت قرى تنب، وحرش صوغانكة، وبينه وأقيبة في الشهباء وشيراوا بـ 17 قذيفة هاون وأوبيس. كما شهدت سماء كل من مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحليقاً للطائرات المسيّرة.

ـ في الـ 27 من حزيران؛ استُهدفت حقول قرية عقيبة التابعة لشيراوا بـ 173 قذيفة من قذائف الدبابات والأوبيس والهاون.

ـ في الـ 29 من حزيران؛ استُهدفت قرى كشتعار، وزرنعيتة، وبينه، وتات مراش، وحرش صوغانكة، وأقيبة، ومرعناز، والمالكية، وبرج قاس، وبيولونية، ونيربية، وزيوان، وشعالة، وتل عنب ورادار بـ 419 قذيفة من قذائف الدبابات والأوبيس والهاون. كما شهدت سماء كل من مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تحليقاً للطائرات المسيّرة والحربية.

ـفي الـ 30 من حزيران؛ قُصفت قرية أم القرى في الشهباء بـ 15 قذيفة أوبيس.

وأسفر القصف الذي طال قرية أم القرى عن إصابة مواطن واحتراق سيارته. بالإضافة إلى اندلاع النيران في حقول قرى شيراوا.

كما أسفر قصف الاحتلال التركي على مطار منّغ التابع لمقاطعة الشهباء عن مقتل اثنين من جنود حكومة دمشق وإصابة جندي آخر.

هذا وأسفر القصف الذي طال قرية بينه التابعة لناحية شيراوا عن إصابة امرأة في يدها.

كما قصفت المسيّرات التركية مركز مدينة تل رفعت مرتين، مستهدفة منازل المواطنين وإلحاق أضرار مادية بها. كما تعرّضت عيادة طبيب للأسنان في المدينة للقصف.

وبلغت الحصيلة الكلية للقذائف التي سقطت على المنطقة 1810.

منها 1000 قذيفة أوبيس.

600 قذيفة هاون.

210 قذيفة من قذائف الدبابات.

(ر)

ANHA