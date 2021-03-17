​​​​​​​باحث ودبلوماسي أرمني: CPT لا تقوم بواجبها فيما يخص وضع أوجلان

وأصدر مكتب العصر الحقوقي الخاص بالقائد أوجلان ومعتقلي سجن إمرالي، في 15 آذار، بيانًا إلى الرأي العام، بعد أن انتشرت أخبار عن صحة القائد عبد الله أوجلان من مصادر مجهولة الهوية، على مواقع التواصل الاجتماعي في الـ 14 من الشهر الجاري.

وأوضح مكتب العصر عدم تمكنه بأي شكل من الأشكال، من التواصل مع موكليه في سجن إمرالي، وهم: السيد عبد الله أوجلان والسيد عمر خيري كونار والسيد حاملي يلدرم والسيد ويسي آكتاش.

وفي هذا السياق، قال الباحث والدبلوماسي الأرمني، هامو موسكوفيان في تصريح لوكالتنا "وصلت الوقاحة التركية إلى درجة كبيرة، وهي عدم السماح لعائلة أوجلان ومحاميه لزيارته، وخاصة مع المعلومات التي تفيد بتدهور صحته، فالقائد أوجلان تم خطفه عام 1999 بمؤامرة دولية وتم تسليمه إلى تركيا، ومن دون أي محاكمة عادلة".

ولفت موسكوفيان إلى أن "لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية ""CPT لا تقوم بواجبها بخصوص زيارة سجن إمرالي، وعليها القيام بذلك، وخاصة أن ملايين الكرد يتظاهرون في العالم وفي لبنان ضد المعاملة اللاإنسانية واللاأخلاقية الاجرامية من قبل نظام أردوغان وزمرته من السفاحين والجلادين".

ودعا موسكوفيان باسم القوى الأرمنية والسريانية واللجان الإنسانية العالمية، إلى "حرية القائد أوجلان"، وكذلك توجه لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية إلى سجن إمرالي للكشف عن صحة القائد.

وفي ختام حديثه قال الباحث والدبلوماسي الأرمني، هامو موسكوفيان: "النصر هو حليفنا والقائد أوجلان سيخرج إلى الحرية".

(ح)

ANHA