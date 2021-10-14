​​​​​​​باحث أرمني: نحن بحاجة إلى نموذج أوجلان

يشير القائد عبد الله أوجلان إلى قضية الشعب الأرمني، ويقول في ذلك "إن تأسيس أرمينيا صغيرة غرب أذربيجان، لن يكون حلًّا للمشكلة القومية" كما يوضح أن تأسيس نظام كونفدرالي ديمقراطي اجتماعي، يضم العديد من القوميات سيكون حلًّا مناسبًا للأرمن والعديد من الشعوب الأخرى".

الشعب الأرمني من الشعوب القديمة في المنطقة، وقد ارتُكبت بحقه العديد من حملات الإبادة الجماعية والمجازر والصهر القومي. وتستمر قضية مجازر الأرمن ونفيهم، والتي تم الاعتراف بها من قبل بعض الدول كحملة إبادة حتى الآن. وشرح القائد عبد الله أوجلان هذه القضية في مرافعاته المكتوبة داخل سجن إمرالي وفي ظل العزلة.

ويشير القائد عبد الله أوجلان إلى أن قضية الأرمن القومية هي مأساة الحداثة الرأسمالية في الشرق الأوسط، ويقول "الأرمن هم شعب قديم من شعوب المنطقة. يشارك الأماكن التي يستقر فيها مع الكرد بالغالب. ومثلما عمل الكرد في الزراعة وتربية المواشي؛ فإن الأرمن أيضًا عملوا على تدبير شؤونهم بالعمل في الحرف والصناعات في المدن.

كما أنهم يمثلون ثقافة متقدمة من الناحية الفنية، وعلى الرغم من أن الكرد كانوا أصحاب مقاومة مماثلة؛ إلا أنه باستثناء الأمثلة المؤقتة والمحلية لم يتم تأسيس مؤسسات دائمة للدولة. الأرمن هم من الشعوب المسيحيين الأوائل. الهوية والإيمان بالتحرر يلعبان دورًا مهمًّا في هذا الأمر. كاليهود الذين تأثروا بهويتهم الفنية حول القصور.

'سبب التعصب القومي للأرمن هي بريطانيا'

ويوضح القائد عبد الله أوجلان أن سبب الوضع الحالي للأرمن هو التعصب القومي، ويشير إلى أن بريطانيا هي المسؤولة عن هذا، ويقول "ليتجاوز الأرمن مشاكلهم اليوم، يجب أن يتخلوا عن تعصبهم القومي والديني والعنصرية المسيحية؛ لأن هذا الأمر أضر بهم."

يشير القائد عبد الله أوجلان إلى أن أكبر جالية مشتتة في العالم بعد اليهود هم الأرمن، ويقول إن القضية الأرمنية لا تحل بتأسيس أرمينيا صغيرة، وتقييم القائد أوجلان حول الموضوع هو كالآتي "ساهم الأرمن بشكل كبير في ثقافة (حضارة) الشرق الأوسط، حيث تمتد آثارهم لخمسة آلاف عام، لكنهم أصبحوا ضحايا لكارثة كبيرة بسبب مؤامرات الحداثة بين القرن الـ 19 والقرن الـ20.

تأسيس أرمينيا صغيرة في غرب أذربيجان لا يعني أنه حل القضية القومية للأرمن. إنها لا تستطيع تلافي مأساتهم. سيبحثون دائمًا عن بلدهم الذي أضاعوه؛ لهذا فإن معنى القضية الأرمنية في اليوم الحالي هو إيجاد بلدهم المفقود. لكن هناك شعوب أخرى تعيش في الأماكن التي يحاولون إيجاد بلادهم فيها. وسلب بلاد شعب ومنحها لآخرين هو خطأ بقدر ما هو جريمة لا تغتفر.

مرة أخرى يظهر أمامنا خطر الدولة القومية مع القضية الأرمنية. فتصور الحدود، ومحاولة تأسيس القوميات المتجانسة هو السبب الحقيقي لهذا التخوف. وسبب هذا هي الحداثة الرأسمالية. كما أن التصور الذي يأتي من المسيحية والحداثة وشكل العالم لا يؤدي سوى إلى القضاء على الأرمن.

ومهما كان أعداؤهم قساة وفاشيين؛ فإنه بالإضافة إلى معرفة أسباب الإبادة التي ترتكب بحقهم يعتبر البحث عن طرق جديدة مهمة حياتية بالنسبة لهم.

اقتراح القائد عبدالله أوجلان لحل قضية الأرمن

يشير القائد عبد الله أوجلان إلى حل قضية الشعب الأرمني ويشرحها على الشكل التالي "على أساس التعدد القومي والديمقراطية والكونفدرالية يمكن للأرمن وأمثالهم الوصول إلى الحل الأمثل. إذا ركزوا في عناصر الحداثة الديمقراطية وجددوا أنفسهم كقومية أرمنية ديمقراطية فسيعيدون دورهم التاريخي في ثقافة (حضارة) الشرق الأوسط، ويجدون الطريق الصحيح إلى التحرر. يجب وضع الحلول الديمقراطية التي لا تستند إلى أسس وتطبيقات الدولة القومية على جدول الأعمال.

لحل القضية الأرمنية لا يجب فتح الحدود فقط؛ بل يجب أن يكون هناك أيضًا مواطن اجتماعية ديمقراطية، ولهذا يجب تقديم التسهيلات.

تحدث نوبار مالكونيان الذي يجري أبحاثًا تاريخية عن المجازر التي جرت بحق الأرمن لوكالتنا عن المؤامرة الدولية وتقييمات القائد عبد الله أوجلان التي تخص الشعب الأرمني.

شرح مالكونيان تأثير المؤامرة الدولية على الشعوب، وقال في ذلك "القيادة هي الهواء الذي نتنفسه والحياة وحلم الحرية، ومثلما تكون الحياة بلا هواء وحلم وحياة متهالكة؛ فإن الحياة بلا القيادة هي حياة بلا هواء، واعتقال قائد الكريلا عبد الله أوجلان خلق فراغًا كبيرًا لا يمكن ملؤه، سواء بالنسبة للشعب الكردي أو بالنسبة لشعوب الشرق الأوسط".

'هناك حاجة لنموذج القائد عبد الله أوجلان'

وأوضح مالكونيان أن نموذج القائد عبد الله أوجلان أكثر ديمقراطية وعدلًا من النظام الرأسمالي القائم، وأنه يشكل نموذجًا للحياة الحرة وقال "في الحقيقة إن تطبيق وممارسة هذا النموذج سيكون أفضل بلا شك، ستصبح الشعوب أكثر حرية، وصاحبة فكر، وتطبيقًا للتعايش المشترك. هناك حاجة مؤكدة لتقييم هذا النموذج الذي يفتح الطريق للخلاص من النظام الرأسمالي الذي يخنق الشعوب."

'مشكلة الأرمن هي عدم وجود قيادة ثورية'

وأشار مالكونيان إلى تقييم القائد عبد الله أوجلان الذي يفيد أن أحد أسباب قضية الأرمن هو التعصب القومي، وتابع "بالطبع هناك مشاكل يومية وتاريخية، كمشكلة عدم إنشاء قيادة ثورية للأرمن، وكذلك الحاجة إلى إنشاء نهج نضالي وتنظيم مدروس ومقيّم بشكل صحيح لتاريخ الإبادة وتنظيم الأرمن في أرمينيا وسوريا والمهجر .

وأشار مالكونيان إلى أنه يعتبر القائد عبد الله أوجلان ثائرًا عظيمًا للشرق الأوسط، وأوضح أن آراءه لا تخص الشعب الكردي فقط، وقال "إن آراء الكونفدرالية الديمقراطية كمشروع التعايش المشترك قيّمة جدًّا. "إنني أعتبرها آراء وأطروحات تقدمية، وأتبنى هذه الأطروحات، وبالأخص الآراء التي تتعلق بالحرب الشعبية والقيادة الثورية؛ فإنها تحمل معنى كبيرًا وقيّمًا. الشعوب التي تريد قيادة الثورة الشعبية الديمقراطية وقيادة استراتيجية الحرب الشعبية في الشرق الأوسط يجب بالتأكيد أن تقتدي بها وتطبقها".

وقال نوبار مالكونيان "بلا شك سيكون الفكر والنضال من أجل إعادة الأراضي التاريخية التي تم سلبها منهم ردًّا مهمًّا من أجل الحل وحل مشاكل اليوم. إن الأراضي التي تم سلبها ليست غرب أرمينيا. وما تم فقده هي حضارة تمتد إلى خمسة آلاف عام. إنها قيم تاريخية وثقافة، ما فُقد هو الأرض التاريخية واللغة الأرمنية الجميلة. إنها أسلمة وصهر الشعب الأرمني الذي تم إجباره على الانخراط في ثقافة العرب أو الكرد. إذا تعمّق هؤلاء الذين هُجروا في بحثهم عن هذه الخسائر الفادحة سيقتربون من الحقيقة أكثر."

'يريدون القضاء على فكر وإرادة الحرية'

وعلّق مالكونيان على أهداف الدول المتآمرة التي تواصل فرض العزلة وقال "يريدون إرهاب القرار الحر للشعب الكردي من خلال الظلم والضغط والإجبار والإبادة والنفي. وأحد أهداف العزلة هو إصرار الدولة التركية على استمرار السياسات الشوفينية العنصرية المناهضة للحرية والشعوب، وكسر إرادة وفكر الحرية. وتشدد العزلة من أجل كسر الأمل والقضاء على إرادة الشعوب وخاصة الشعب الكردي."

ودعا مالكونيان إلى وقوف الشعب في وجه هذه الخطط وتابع "تم قتل الرفيق كونزالو من الكريلا البيرو، في شهر أيلول، في ظل شروط وظروف العزلة المشددة. يجب أن نحرر القائد عبد الله أوجلان في شهر تشرين الأول؛ فتشرين الأول هو شهر الثورة والحرية. وقد تحرر الشعب السوفييتي (الروسي) بثورة تشرين الأول. يجب أن نفعل أشياء مختلفة أكثر من أي وقت مضى؛ للقضاء على العزلة من أجل بناء المستقبل."

'يجب أن نحرره من ظروف وشروط العزلة '

وأوضح نوبار مالكونيان أن شهر تشرين الأول يحمل معنى خاصًّا لدى الثوار الأرمن أيضاً، وقال في نهاية حديثه "يجب أن نحرر قائد حزب العمال الكردستاني من تلك الظروف والشروط المشددة للعزلة. لا يستحق أي قيادي في الكريلا الاعتقال، إن أعداء الشعوب والكدح والحرية هم من يستحقون مثل هذه الأماكن".

(ر)

ANHA