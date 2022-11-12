​​​​​​​بأغنية وكليبٍ جديد  Hunergeha Welatتسلّط الضوء على الهجمات الكيماويّة

أصدرت Hunergeha Welat أغنيةٍ وكليبٍ جديد بعنوان "سري كانيه وآفاشين"، سلطت فيه الضوء على استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماويّة ضدّ مقاتلي كريلا في مناطق الدفاع المشروع.

ويتناول الكليب الجديد مشاهد تبيّن تأثير هذه الأسلحة الكيماويّة على حياة الإنسان والطبيعة. ويضع شخصيات الكليب على وجوههم الأقنعة المضادة للغازات الكيماويّة. كما تلفت لازمة الأغنية الانتباه إلى التعاون وتجارة الأسلحة الكيماوية بين تركيا وألمانيا.

هذا وتتألف الأغنية من كلماتٍ بسيطة جدّاً ولحن جميل. وفيما تظهر في نهاية الكليب هذه العبارة: "تستخدم الدولة التركية الأسلحة الكيماويّة ضدّ جبال كردستان ومدنها وضدّ مقاتليها وشعبها. فيما يغضّ العالم أجمع النظر عن هذا ويتجاهله..".

(ر)