​​​​​​​بأغلبية ساحقة.. الكنيست الإسرائيلي يصوّت على حل نفسه في القراءة الأولى

هذا ووافق أعضاء الكنيست في الواقع على 11 اقتراحاً مختلفاً، تسعة من المعارضة واثنان من قبل الائتلاف، تم طرحها معاً في عملية برلمانية تعرف باسم "هتزمادا" (حرفياً "الملحق")، والتي تتضمن مقترحات قوانين مختلفة متشابهة جداً يمكن تعبئتها لبعضها البعض معا.

وعند تمرير القراءة الأولية، يتعين تمرير مشروع قانون الحل عبر لجنة برلمانية ثم إتمام ثلاث عمليات اقتراع أخرى بغالبية مطلقة لا تقل عن 61 من نواب الكنيست البالغ عددهم 120 نائباً.

وإذا حدث ذلك، فسيتعين على الكنيست إجراء انتخابات في موعد لا يتجاوز خمسة أشهر من يوم تحول مشروع القانون إلى قانون.

(ش ع)