​​​​​​​بافل طالباني: نرفض فرض الإرادات والتفرد

اجتمع بافل طالباني، يوم أمس، في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في هولير، مع ممثلي الدول الأجنبية والمنظمات والوكالات الدولية في باشور (جنوب كردستان)، بحسب وكالة روج نيوز.

وقال بافل بحضور رئيس برلمان كردستان وأعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في اجتماع مع ممثلي دول أجنبية ومنظمات إقليمية: "توجد شركات عاملة في مجال النفط تدار من قبل الأحزاب وتستخدم من أجل المصالح الشخصية، ونحن نرفض استمرار هذه الأوضاع ولن نسمح لأي طرف أو قوة استخدام قوت ومعيشة المواطنين لمصالحها الشخصية".

ويستفرد الحزب الديمقراطي الكردستاني بتوقيع عقود النفط مع الدولة الأجنبية وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي. وتخالف ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني الدستور العراقي الذي يؤكد أن إبرام العقود يجب أن تتم عبر الحكومة المركزية في بغداد.

وفيما يخص ملف الانتخابات، قال بافل طالباني، إن "أغلب القوى والأطراف السياسية في إقليم كردستان تؤيد تعديل قانون الانتخابات وصياغة قانون جديد بشكل يمنع التزوير ويساهم في تنقيح سجل الناخبين، وأن تنتخب المكونات ممثليها الحقيقين وليس أن يكون ممثلها من أي حزب أو طرف سياسي".

في سياق آخر، تحدث بافل طالباني عن ملف الغاز ومحاولات تصديره إلى الخارج، وقال "يجب توضيح العقود وفقراتها للمواطنين ول انريد جلب مآسي أخرى للإقليم، يجب العمل بشفافية على هذا الملف ويجب أن يكون المواطنون في إقليم كردستان جزءاً من هذا الملف، وأي جهود خارج هذا المطالب مرفوضة، وانا أعلن هنا بانه (على جثتي) سيمد أنبوب الغاز إلى الخارج إذا خالف مطالب المواطنين ولم يكن في خدمتهم، وهذا مطلب لجماهير شعب كردستان أنا أنفذه ولن اختار الصمت تجاه تخريب حياة ومعيشة أبناء شعبنا".

ويخطط الحزب الديمقراطي الكردستاني لتوريد الغاز إلى أوروبا عبر دولة الاحتلال التركي. وجمع الحزب الديمقراطي الكردستاني مئات الملايين من الدولارات من العائدات النفطية في وقت يشهد فيه جنوب كردستان أوضاعاً معيشية صعبة أجبرت الألاف على ترك ديارهم ومات عدد كبير منهم على الحدود البولونية – البيلاروسية الشتاء الفائت.

ووجه بافل طالباني رسالة شديدة اللهجة عن طريق ممثلي الدول الأجنبية والوكالات الدولية إلى الطرف الذي يريد تخريب أوضاع إقليم كردستان وخاصة الأوضاع في السليمانية وكرميان وحلبجة ورابرين، قائلاً إن "الاتحاد الوطني الكردستاني لن يقبل اي تبعية او استفراد من اي طرف او جهة سياسية، نحن نؤمن بالنضال السياسي ونرفض فرض الارادات والتفرد بأي شكل من الأشكال، ومن اجل تصحيح الأخطاء سنتخذ جميع الخطوات اللازمة من أجل حياة ومعيشة مواطنينا".

(ف)