​​​​​​​بافل طالباني يعزي الشعب الكردي والكردستاني باستشهاد مقاتلي قسد الـ 9

​​​​​​​أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أمس السبت 17 آذار، عن استشهاد 9 مقاتلين من وحدات مكافحة الإرهاب، بينهم قائد الوحدات، شرفان كوباني، في تحطّم مروحيتين كانتا تقلهم إلى باشور (جنوب كردستان).

وجه رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني برقية عزاء لعموم أبناء الشعب الكردي والكردستاني، قال فيها "استشهاد القائد (شرفان كوباني) قائد قوات مكافحة الإرهاب في روج آفا وثمانية أصدقاء آخرين جعلنا قلقين من القلب".

وأوضح طالباني عبر برقية العزاء أن "الشهيد شرفان ووحدات مكافحة الارهاب (YAT) لعبوا دوراً فعالاً في محاربة مرتزقة داعش في روج آفا والأرض المقدسة في كردستان وسجلوا تاريخاً مليئاً بالحرية".

وأكد طالباني أن الاتحاد الوطني الكردستاني يفتخر بالتاريخ المشرف لوحدات مكافحة الإرهاب في روج آفا لحماية كردستان وشعبها الذي كافح وناضل.

وتوجه طالباني بأحر التعازي والمواساة إلى قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات مكافحة الإرهاب وجميع شعب كردستان، وخاصة مواطني روج آفا، وقال: "نشاطركم هذا الحزن الكبير".

ودعماً لوحدات مكافحة الإرهاب YAT، تداول نشطاء صوراً لرئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني مرتدياً لباس وشعار وحدات مكافحة الإرهاب أثناء استقباله لوفود، أمس السبت، عقب بيان قسد.

(أ ب)

ANHA