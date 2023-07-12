​​​​​​​بافل طالباني في جولة إلى بريطانيا

وصل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني YNK، بافل طالباني، برفقته عضو المكتب السياسي، كوسرت رسول، إلى بريطانيا بغرض عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات السياسية المهمة، حسب ما أفادت به وكالة أنباء روج نيوز.

وقال المصدر نفسه: "في بداية زيارته إلى بريطانيا، زار بافل طالباني مؤسسة جاتام هاوس، وعقد حواراً مفتوحاً مع العديد من السياسيين، البرلمانيين، الاقتصاديين، الصحفيين، والباحثين الكرد، عرض فيها آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في إقليم كوردستان والعراق".

وأطلع بافل طالباني الحضور على وجهة نظر واستراتيجية الاتحاد الوطني الكردستاني حول العلاقات بين الأحزاب السياسية في باشور كردستان، وآلية معالجة المشكلات وسبل تحسين الإدارة والحكم فيها.

ولفتت الوكالة، إلى أن لقاءات بافل طالباني ستستمر في بريطانيا، ومن المقرر أن يبحث في اجتماعاته مجموعة من القضايا المهمة، مع أطراف عدة، دون أن تذكر إن كان سيلتقي بشخصيات من حكومة البلاد غير البرلمانيين.

(أم)