​​​​​​​بادرة اجتماعية...صيدلاني يوزع الكمامات مجانًا ويدعو الجميع إلى توزيعها

فرضت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظرًا للتجوال على كافة مدن المنطقة بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كوفيد- 19 في عدد من المدن.

ووصل عدد حالات الإصابة بحسب هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا إلى 205 حالة، في كافة مدن الشمال السوري، تماثلت منها 26 حالة للشفاء، فيما توفيت 14 حالة جراء الإصابة بالفيروس.

وأصدرت الإدارة الذاتية، يوم أمس، قرارًا فرضت من خلاله ارتداء الكمامات على كافة أهالي شمال وشرق سوريا، مشيرة إلى أن من يخالف القرار سيتعرض لغرامة مالية.

ونظرًا لأن المنطقة تعاني من حصار شديد منذ بدء الأزمة، والحروب التي لا تزال مستمرة فيها، فإن هناك نقصًا كبيرًا في مختلف المواد بالمنطقة، ومنها المواد الطبية، وإن توفرت فسعرها مرتفع.

وفي بادرة طوعية تدل على التكاتف الاجتماعي، وزع الصيدلاني بهزاد سينو، 2000 كمامة مجانًا على أهالي ناحية تل تمر التي تعاني كغيرها من المدن.

سينو، طالب أيضًا كافة الصيدليات في إقليم الجزيرة بالمبادرة إلى توزيع الكمامات مجانًا أو بالجملة حسب قدرتهم، على الأهالي للمساعدة في ضمان عدم تفشي كورونا بشكلٍ أكبر.

ودعا الأهالي إلى أخذ خطر الفيروس على محمل الجد، والأخذ بالتدابير الوقائية وإجراءات الإدارة الذاتية للحد من انتشاره في المنطقة.

(هـ ن)

ANHA