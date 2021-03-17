​​​​​​​بعد زيارة وفد حزب الله إلى موسكو وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي لافروف

ويجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، محادثات مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، الذي يزور موسكو في زيارة عمل، بحسب وكالة تاس الروسية.

ويخطط الطرفان لإيلاء اهتمام خاص لآفاق حل الأزمة العربية الإسرائيلية، فضلاً عن دراسة تفصيلية للوضع في الشرق الأوسط.

وسبق للافروف وأشكنازي أن أجريا محادثات هاتفية أكثر من مرة، وفي أكتوبر من العام الماضي التقيا خلال رحلة عمل وزير الخارجية الروسي إلى اليونان، لكن زيارة أشكنازي لموسكو ستكون الأولى منذ تعيينه وزيرًا لخارجية إسرائيل في أيار/مايو 2020.

ويصادف هذا العام مرور 30 ​​عامًا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي انقطعت عام 1967 بسبب الصراع العربي الإسرائيلي واستؤنفت في أكتوبر 1991، كما أفاد أشكنازي، اتفقت روسيا وإسرائيل على إحياء هذا الحدث بسلسلة من الأحداث التي ستؤكد على متانة العلاقات.

ومن المتوقع أن يتحدث الوزيرين بالتفصيل عن آفاق التغلب على الصراع بين فلسطين وإسرائيل. وفي حديثه في 26 كانون الثاني/ يناير في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اقترح لافروف عقد اجتماع وزاري في الربيع أو الصيف بمشاركة اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين بشأن تسوية الشرق الأوسط (روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي) وإسرائيل وفلسطين، مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين وكذلك المملكة العربية السعودية صاحبة مبادرة السلام العربية.

وموضوع آخر من المحتمل أن يتطرق إليه الوزراء هو تسوية الأزمة في سوريا، حيث ناقشوا هذه المسألة عدة مرات خلال المحادثات الهاتفية.

وأشار أشكنازي في وقت سابق إلى الدور المهم لروسيا في الشرق الأوسط، وبحسب قوله، فإن هذا مهم بشكل خاص من حيث "منع إيران من تطوير أسلحة نووية".

وكان وفد عسكري سياسي من حزب الله اللبناني بقيادة زعيم كتلته النيابية محمد رعد، زار موسكو، في الذكرى العاشرة للأزمة السورية. وعلى الرغم من حقيقة أن أحد الأهداف المعلنة للرحلة هو مناقشة المأزق السياسي اللبناني، يرى الخبراء أن ممثلي "حزب الله" يريدون أن يعرفوا من موسكو ما إذا كانت هناك أي تغييرات في موقفها تجاه الرئيس السوري بشار الأسد.

(م ش)