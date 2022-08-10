​​​​​​​بعد يومين من مغادرة مطلوبين.. قوات دمشق تستهدف محيط طفس محاولةً التقدم بالمنطقة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات حكومة دمشق عمدت صباح اليوم الأربعاء، إلى استهداف السهول الجنوبية المحيطة بمدينة طفس، في ريف درعا الغربي، بالرشاشات الثقيلة، انطلاقاً من مواقعها في مبنى الري في محيط المنطقة، وسط تبادل إطلاق نار بالرشاشات المتوسطة مع مسلحين محليين في المنطقة، في محاولة من قبل قوات حكومة دمشق التقدم بالمنطقة.

ويأتي ذلك عقب 48 ساعة من مغادرة مطلوبين لحكومة دمشق مدينة طفس إلى جهة مجهولة، وفقاً للمرصد.

وشهدت الأيام الفائتة تصعيداً أمنياً، في مدينة طفس بريف درعا الغربي، ففي 6 آب، نزحت عائلات في مدينة طفس ومزارعها إلى مناطق أكثر أمنا خارج المدينة، بعد وصول تعزيزات لقوات حكومة دمشق و"الفرقة 15" إلى محيط المدينة، وتثبيت نقطة عسكرية جديدة جنوب مدينة طفس، واستهدفت قوات حكومة دمشق المنطقة المحيطة بالرشاشات الثقيلة والقذائف.

(د ع)