​​​​​​​بعد يومين من انتهاء المشاورات.. البرلمان الليبي يناقش اليوم صياغة قانون للانتخابات

ويشرع البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، في مناقشة صياغة قانون الانتخابات البرلمانية المقررة بعد أقل من 3 أشهر، في جلسة عامة ومهمّة بمدينة طبرق، شرق البلاد.

ويأتي ذلك بعد يومين من انتهاء مشاورات جمعت بين وفدين من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، في العاصمة المغربية الرباط. وخصصت لتقريب وجهات النظر، والتوصل إلى توافق بين الطرفين لتبنّي قوانين موحدة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ولم يذكر البيان الختامي، ما إذا كان البرلمان سيقوم بإشراك المجلس الأعلى للدولة في صياغة قانون الانتخابات البرلمانية أم لا، وذلك بعد الخلافات الأخيرة حول قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره البرلمان، ورفض المجلس الأعلى للدولة الذي تمسّك بأحقيته في المشاركة بصياغته.

وفي الأثناء، تزايد الانخراط الأميركي في الملف الليبي الداعم بقوة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث تضغط واشنطن من أجل حثّ الأطراف الليبية على تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، والالتزام بمخرجات الاتفاق السياسي في تونس وإنجاح العملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، دعت السفارة الأميركية بليبيا، في بيان مساء أمس الأحد، الأطراف الليبية إلى البدء في العملية الانتخابية من الآن، حتى يتم إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده.

وشدد المبعوث الأميركي الخاص والسفير في ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال حضوره مشاورات البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في المغرب، على أنه لا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة للانتخابات في ليبيا.

وأشار نورلاند إلى أنه إذا كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا، فيجب أن تمضي العملية قدماً الآن، حتى يتسنّى الانطلاق في تسجيل المرشحين وغير ذلك من الجوانب المتعلقة بتنفيذها.

(ل د)