​​​​​​​بعد يوم من تعليقها للدوام.. الإدارة الذاتية في شنكال تعيد فتح الدوائر الحكومية

وأشار قرار الإدارة الذاتية إلى أنه استناداً إلى الكتاب المسبق حول قرار المجلس “نعلن فتح جميع الدوائر الحكومية وغير الحكومية وجميع المؤسسات في قضاء سنجار وضواحيها من اليوم 13-12-2021”.

وكان مجلس الإدارة الذاتية في شنكال قد أعلن، أمس الأحد، تعليق الدوام في المؤسسات الرسمية العراقية نتيجة صمت الحكومة العراقية أمام هجمات دولة الاحتلال التركي على القضاء واستهداف المدنيين فيه.

وكانت مسيّرات الاحتلال التركي قد قصفت في الـ11 من الشهر الجاري مركز مجلس ناحية خانصور بقضاء شنكال، كما استهدفت في الـ7 من كانون الأول/ديسمبر الحالي، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شنكال مروان بدل، ما أدى إلى استشهاده.

ويوم أمس الأحد، أصيبت مراسلة قناة” Çira Tv” ووكالة “Jinha” نسرين حسن، بطلق ناري من قبل الجيش العراقي، وذلك أثناء تغطيتها للتوترات الحاصلة بين شبان ناحية سنونة والجيش العراقي.

(ف)