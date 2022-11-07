قصفت قوات حكومة دمشق صباح اليوم الإثنين، قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن وحرش بينين بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي ومحور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

على صعيد متصل، استهدف مرتزقة "الفتح المبين" بالرشاشات الثقيلة، مجموعة من قوات حكومة دمشق إثر محاولة الأخيرة التسلل نحو مواقع المرتزقة في محور سان شرقي إدلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك بعد يوم شهدت مناطق "خفض التصعيد" قصفاً مكثفاً من قبل قوات حكومة دمشق.

وقتل أمس الأحد 10 أشخاص بالقصف على مخيمات تقع غربي مدينة إدلب.

كما قصفت قوات حكومة دمشق أكثر من 20 قرية وبلدة في أرياف إدلب وحلب وحماة ضمن منطقة "خفض التصعيد" فيما استهدف مرتزقة "الفتح المبين" بالصواريخ مواقع قوات حكومة دمشق.

(د ع)