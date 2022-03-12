​​​​​​​بعد يوم من الهدوء.. قوات دمشق تقصف مناطق في ريف إدلب

وقصفت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم السبت، بالصواريخ مناطق في محيط بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت عموم المنطقة المسماة "خفض التصعيد" بأرياف حلب وإدلب وحماة واللاذقية قد شهدت أمس الجمعة، هدوءاً متواصلاً على خلفية الأحوال الجوية السائدة، بعد حملة القصف العنيفة التي نفذتها قوات حكومة دمشق على مدار 48 ساعة الفائتة، استهدفت مناطق متفرقة من أرياف حلب وإدلب وحماة واللاذقية، كان النصيب الأكبر منها لجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي بأكثر من 100 قذيفة صاروخية ومدفعية.

(د ع)