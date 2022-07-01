​​​​​​​بعد يومٍ دامٍ من التظاهرات.. اتهامات دولية باستخدام العنف ضد المتظاهرين بالسودان

ودانت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أحداث العنف في السودان، وأعربا عن "خيبة الأمل" حيال العنف وانعدام المساءلة بالسودان، كما طالبا بوقف الاعتقالات والحجز التعسفي. جاء ذلك فيما أغلقت السلطات السودانية وسط الخرطوم بعد تظاهرات محدودة، الجمعة.

كما دانت الآلية الثلاثية الاستخدام المفرط لقوات الأمن السودانية في احتجاجات 30 حزيران/ يونيو، وتقييد شبكة الإنترنت والهاتف المحمول في انتهاك لحرية التعبير، واتخاذ تدابير لوقف العنف والحد من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.

ومن جانبها، ردت الشرطة السودانية ببيان على الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد بأن التظاهرات اتسمت بالعنف، وحاولت الوصول إلى مناطق سيادية واستراتيجية.

كما قالت في بيانها إن هناك "مجموعات عنف تعمل بطريقة انتحارية هاجمت سيارات الشرطة والعسكريين"، موضحة "أن 96 شرطياً و129 جندياً من الجيش أصيبوا بجروح خطيرة جراء عنف المتظاهرين".

وقتل 9 متظاهرين، أمس الخميس، في مدينة أم درمان بضاحية الخرطوم، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أثناء احتجاجات، شارك فيها عشرات آلاف السودانيين مطالبين بالحكم المدني.

ويتظاهر السودانيون كل أسبوع تقريباً للمطالبة بالحكم المدني. لكن، اليوم الخميس، شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين منذ أشهر، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت لجنة الأطباء المؤيدة للديمقراطية مقتل سبعة متظاهرين على أيدي قوات الأمن، أصيب خمسة بينهم على الأقل "برصاص مباشر في الصدر" أو "في الرأس" أو "في الظهر"، وأحدهم قاصر. وأضافت "بهذا يرتفع العدد الكلي لشهدائنا الكرام إلى 109"، منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام منذ أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ونددت اللجنة بإطلاق قوات الأمن قنابل "الغاز المسيل للدموع في أحد المستشفيات في العاصمة الخرطوم ومنع عربة الإسعاف من دخول المستشفى".

(د ع)