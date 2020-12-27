​​​​​​​بعد وزير الدفاع التركي.. وفد أمني وسياسي مصري يزور طرابلس الليبية

وقالت شبكة العربية إن الوفد المصري يضم نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، ومساعد وزير الخارجية وعددًا من المسؤولين في الحكومة المصرية.

ومن المقرر أن يُجري الوفد المصري الذي يضم أيضًا مسؤولين من وزارة الدفاع اجتماعات سياسية وأخرى أمنية، إذ سيلتقي كل من وزير الداخلية فتحي باشاغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وكذلك قائد قوات الوفاق في المنطقة الغربية أسامة الجويلي ورئيس جهاز مخابراتها عماد الطرابلسي.

وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من زيارة قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل لمدينة بنغازي، ولقائه بقائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وبعد أيام من اجتماع مصري ليبي في القاهرة بين اللجنة الوطنية للأزمة الليبية و75 شخصية من جنوب ليبيا، وكذلك بعد ساعات من زيارة وزير الدفاع التركي إلى العاصمة طرابلس.

(ي ح)