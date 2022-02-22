​​​​​​​بعد واشنطن.. الاتحاد الأوروبي يتعهد بعقوبات صارمة ضد موسكو

وكشف ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد سيتبنى عقوبات على روسيا، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأوضح للصحافيين من باريس أن الرد سيكون على شكل عقوبات، مشيراً إلى أن اتخاذ القرار يعود للوزراء بشأن مداها، لافتاً إلى أنه "على ثقة بأنه سيكون هناك قرار بالإجماع وهو ضروري لفرض مثل هذه الإجراءات".

وكان بوريل كتب في تغريدة قبل ساعات، أكد فيها على التنسيق مع شركاء الاتحاد عبر المحيط الأطلسي لمواجهة القرار الروسي، مشيراً إلى أن "أفعال موسكو غير القانونية لن تمر دون عقاب"، على حد تعبيره.

بدوره، قال المفوض الأوروبي لشؤون العدل، ديدييه رايندرز، إن الكتلة المكونة من 27 دولة على استعداد لفرض عقوبات على موسكو.

وفي حديث إلى قناة "ارتي بي اف" البلجيكية، أوضح أن الدول الأعضاء في الاتحاد اتفقت بالإجماع على فرض عقوبات جديدة .

كما أضاف ان الإجراءات المتوقعة ستتطور تدريجياً بناء على الإجراءات الروسية، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستكون حظر سفر بعض المسؤولين، وعقوبات ضد الكيانات الاقتصادية من خلال مصادرة أصول في أوروبا وخارجها.

كذلك، أكد ضرورة وقف المزيد من واردات السلع أو الخدمات من روسيا، كواردات الطاقة، ومنع وصول موسكو إلى الخدمات المالية العالمية، لافتاً إلى أن كل شيء مطروح على الطاولة.

وكانت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قد صرحت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا بعد اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك "الانفصاليتين".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة والحلفاء "سوف يتحدون، ويجب أن يكونوا موحدين لدعوة روسيا للعودة إلى طاولة المفاوضات والعمل من أجل السلام".

(د ع)