​​​​​​​بعد توقف دام 3 أشهر.. إيران تقرر استئناف المحادثات النووية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم السبت، إن طهران قررت مواصلة المفاوضات في فيينا مع مجموعة الـ 4+1 (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) في فيينا.

وأضاف في تصريحات صحافية نقلتها وكالة "إرنا" الرسمية، أن القرار جاء بعد "انتهاء المرحلة الأولى من إعادة النظر في المحادثات". وأشار إلى أن المرحلة الثانية من إعادة النظر في المفاوضات النووية "ستصل إلى نتيجة في المستقبل القريب"، مضيفاً أنه فور انتهاء مسار إعادة النظر في المفاوضات السابقة ستبدأ المفاوضات.

ولفت إلى أن الحكومة الإيرانية الجديدة تعيد النظر في 6 جولات من المفاوضات جرت سابقاً، بهدف "دراسة تفاصيل تلك المفاوضات ونتائجها، وفور وصولها إلى نتيجة ستحدد موعداً لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات".

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد أعرب أمس الجمعة عن تفاؤل بلاده من أن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى ستؤتي ثمارها، شريطة أن تستأنف الولايات المتحدة التزاماتها بالكامل.

وقال عبد اللهيان إن إيران تبحث عن إشارات ملموسة حول استعداد الولايات المتحدة لاستئناف جميع التزاماتها، وأبدى تفاؤله من إمكانية التوصل إلى اتفاق في حال حصل ذلك.

وتوقفت المحادثات في العاصمة النمساوية بين إيران والأطراف المتبقية في الاتفاقية، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، منذ انتخاب إبراهيم رئيسي، رئيساً جديداً لإيران.

(د ع)