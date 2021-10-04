​​​​​​​بعد تصريحات نجلاء المنقوش.. المرصد السوري ينفي خروج المرتزقة السوريين من ليبيا

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المرتزقة السوريين التابعين لتركيا لا يزالون في ثكناتهم العسكرية في القواعد التركية على الأراضي الليبية. وقد شهدت الأيام القليلة الفائتة خروج نحو 90 مرتزقًا من المناطق التي تحتلها تركيا في سوريا باتجاه ليبيا، مقابل عودة عدد مماثل من هناك إلى سورية، في عملية تبادل اعتيادية.

ويأتي نفي المرصد، بعد إعلان وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش، يوم أمس، عن خروج مجموعات من المقاتلين الأجانب من ليبيا، فيما وصفتها بأنها "بداية بسيطة جدًّا".

وقالت نجلاء المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي أحمد الصباح: "الخبر صحيح، وهي بداية بسيطة جدًّاً، وما زلنا نسعى إلى خروج أعداد أكبر"، وتابعت: "ما زلنا نسعى إلى خروج المرتزقة بشكلٍ كامل وشامل".

ومن المقرر أن تستضيف مدينة جنيف السويسرية بدءًا من الأربعاء المقبل ولمدة يومين، جولة محادثات للجنة 5+5، التي تضم ممثلي الجيش الوطني وقوات حكومة الوحدة، لبحث آلية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

(ل د)