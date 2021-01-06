​​​​​​​بعد تحرير مناطقنا تعمل تركيّا مجدّداً لاحتلالها ومواصلة انتهاكاتها بحقّنا

تواصل دولة الاحتلال التركيّ هجماتها على ناحية عين عيسى، وسط ردود فعل واسعة من قبل الأهالي والنساء شمال وشرق سوريا رفضاً للصمت الدولي حيال ما تتعرّض الناحية من هجمات.

في هذا الصدد، قالت هيام محمود الأحمد الناطقة باسم المرأة في حزب سوريا المستقبل بمدينة دير الزور بأنه خلال الثماني سنوات الماضية مارس المحتلّون أمثال مرتزقة الجيش الحرّ وجبهة النصرة وتنظيم داعش الإرهابي والدولة التركية انتهاكات مماثلة بحقّهم، بالأخص في موضوع تعنيف المرأة التي تكبّلت في المنزل وأُرضخت للسّكوت.

وأضافت: بعد تحرير مناطق شمال وشرق سوريا من المرتزقة على يد قوات سوريا الديمقراطية أصبحت للمرأة مكانة خاصّة وصوت وصدى ودور بأن تتحدّث ضمن سياق حقوقها المشروع والتعبير عن رأيها.

وأكّدت، اليوم يريد أن يعود الاحتلال العثماني مرّة أخرى من أجل إعادة انتهاكاته على مناطقنا كالقتل والنهب والاغتصاب والاعتداء بعد احتلاله لمناطق كري سبي سري كانيه وعفرين.

وبينّت: "نحن نساء دير الزور والشعب السوري نرفض هذا الاحتلال، وندين الصمت الدولي للمنظمات الدولية والأمم المتحدة لأنّهم لم يضعوا لأردوغان أي حدّ".

هيام محمود الأحمد وجّهت سؤالاً قالت فيه: "لماذا مناطق شمال شرق سوريا؟، هل بعدما كسبنا حريتنا واستقرارنا، يريد أن يعود الاحتلال العثماني مرّة أخرى؟.

وعاهدت هيام في ختام حديثها بمواصلة المقاومة على إثر الشهداء الذين ضحّوا بدمائهم لتحرير المنطقة.

(ا خ/س و)

ANHA