​​​​​​​بعد تدمير غابات عفرين.. الاحتلال التركي يدمر الغطاء النباتي في سري كانيه

ويعمد مرتزقة "أحرار الشرقية وفرقة السلطان مراد والحمزات" إلى قطع الأشجار لبيعها في سوق تم تخصيصه لبيع الأشجار كـ "حطب للتدفئة" شرق مدينة سري كانيه (رأس العين) المحتلة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشهد مدينة سري كانيه (رأس العين) في ريف الحسكة، ارتفاعاً حاداً في أسعار السلع الأساسية، نتيجة الانهيار الكبير لليرة التركية أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى رفع سعر ربطة الخبز إلى 500 ليرة سورية وتخفيض عدد الأرغفة، كما تباع مادة الخبز من قبل بعض النسوة على الأرصفة بسعر 1000 ليرة سورية.

والجدير بالذكر أنه، ومنذ شن جيش الاحتلال التركي عدوانه على عفرين في الـ 20 من كانون الثاني 2018 وإلى اليوم، قطع مرتزقة الاحتلال أكثر من نصف مليون شجرة بغية الإتجار بحطبها.

(د ع)