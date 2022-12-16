​​​​​​​بعد تدمير الاحتلال التركي مسجدهم.. العشرات بقرية التروازية يصلّون في العراء

ودمّرت قوات الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة لها، مسجد قرية التروازية في ريف ناحية عين عيسى، بعد قصفه بالدبابات والمدفعية في 1 كانون الأول الجاري.

وحصلت وكالتنا على صور، التقطها أهالي القرية، للعشرات من المواطنين في قرية التروازية وهم يؤدون صلاة الجمعة في العراء، بعد أن دُمّر مسجدهم.

وتتعمد دولة الاحتلال التركي قصف المدن والقرى الآهلة بالسكان؛ إلى جانب المنشآت الحيوية، والمرافق العامة والبنية التحتية في شمال وشرق سوريا.

والجدير بالذكر أن الاحتلال التركي لا يستثني دور العبادة، حيث يدمّر المساجد والكنائس بشكلٍ ممنهج، ما يعيد ممارسات داعش إلى الوسط من جديد.

ففي كانون الأول من العام الماضي 2021، قصفت المدفعية التركية مسجد بلدة زركان في مقاطعة الحسكة، وكذلك مسجد النوري بن مهيد العنزي، وسط بلدة عين عيسى، الذي طال القصف أطرافه خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

كما تعرضت كنيسة مار ساوا في قرية تل طويل بناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، لقصف جيش الاحتلال التركي في أيار من العام الجاري، ما أحدث أضراراً مادية كبيرة فيها، حيث دُمّرت بشكلٍ كامل، كما طال القصف والدمار بعض المنازل في القرية أيضاً.

(ز س/ ل م)

ANHA