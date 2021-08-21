​​​​​​​بعد تعثر المفاوضات.. تعزيزات عسكرية كبيرة إلى درعا

ووصلت تعزيزات عسكرية استقدمتها قوات حكومة دمشق و"الفرقة الرابعة" إلى الملعب البلدي في درعا والكتيبة 285، وانتشر قسم منها في مناطق مختلفة من درعا، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتضم تلك التعزيزات راجمات صواريخ ومدفعية رشاشة مثبتة على سيارات رباعية الدفع، إضافة إلى وصول مئات الجنود، خلال الأيام القليلة الفائتة، غالبيتهم من "قوات الغيث" التابعة لـ "الفرقة الرابعة".

وفي سياق متصل، لا تزال المفاوضات على تطبيق خارطة الطريق المقترحة من قبل روسيا متعثرة لليوم السابع على التوالي، أي منذ 15 آب الجاري.

ويعتبر أهالي درعا واللجان المركزية في حوران، خارطة الطريق الروسية تشابه الشروط التي وضعتها اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق، منذ بداية التصعيد في درعا، ولا تتضمن أي بند لصالح الأهالي.

(د ع)