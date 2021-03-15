​​​​​​​بعد تعهده بطي صفحة الماضي.. المنفي يؤدي اليمين الدستورية

وتشهد مدينة طبرق اليوم، أيضًا تأدية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع تشكيلته الوزارية، القسم القانوني أمام مجلس النواب بعد منحها الثقة الأسبوع الماضي.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن جلسة أداء اليمين للحكومة ستشهد حضورًا دوليًّا موسعًا.

ومن المتوقع حضور مبعوث من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسفراء أميركا وبريطانيا وفرنسا وتركيا وعدد من الدول الأخرى.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تعهد بعيد انتخابه، بتنفيذ المهمة الموكلة إليه، وطي صفحة الماضي، وإجراء الانتخابات في موعدها (في 24 ديسمبر المقبل)، من أجل ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

كما شدد على سعيه إلى تعزيز السلم ودعم مسار 5+5 العسكري بُغية توحيد المؤسسة العسكرية والعمل مع حكومة الوحدة الوطنية لتهيئة الظروف المناسبة من أجل أن تباشر بشكلٍ سريع وفوري لمعالجة الملفات الضرورية كإيجاد حل لأزمة الكهرباء وتوفير السيولة النقدية للمواطنين، وتحقيق الأمن.

(ش ع)