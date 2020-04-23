قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على الفطيرة بجبل الزاوية فجر اليوم، وسط استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بينها وبين الفصائل على محور فليفل جنوب إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأكد المرصد أن طائرات استطلاع روسية تحليقها في أجواء الريف الجنوبي من مدينة إدلب.

وكان المرصد السوري قال يوم أمس أن قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على كنصفرة والفطيرة في جبل الزاوية، تزامناً مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء " خفض التصعيد" بالإضافة إلى قصف صاروخي من قبل الاحتلال التركي استهدف مواقع القوات الحكومية في ريف حلب الغربي.

ويأتي تصعيد القوات الحكومية وتبادل المواجهات مع مرتزقة تركيا، بعد يوم من اجتماع لما يسمى ضامني الملف السوري(روسيا، تركيا، إيران) بصيغة أستانا.

(آ س)