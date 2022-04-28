​​​​​​​بعد رفض الكثير منها.. محامو القائد يقدمون طلباً جديداً للقاء به

منذ عام، لم يتم الحصول على معلومات تخص وضع القائد أوجلان الذي يحتجز في سجن ذي النموذج (F) وذي الحراسة المشددة في إمرالي ضمن عزلة مشددة، وآخر مرة التقى القائد أوجلان شقيقه محمد أوجلان كانت عبر اتصال هاتفي، في الخامس والعشرين من آذار 2021، حيث تم قطع الاتصال، وآخر مرة التقى القائد أوجلان محاميه كان في السابع من آب 2019.

كافة الطلبات بعد هذه اللقاءات تم رفضها من قبل النيابة العامة في بورصة، وكلها بذريعة "عقوبة انضباطية".

وكان محامو مكتب العصر الحقوقي قد راجعوا محكمة التنفيذ في بورصة في 22 تشرين الثاني من العام الماضي، من أجل اللقاء بالقائد وعمر خيري كوناك وحاميلي يلدرم وويسي آكتاش بشكل عاجل، وخلال زيارتهم، طالب المحامون بإنهاء هذا الوضع واللقاء مع موكلهم وجهاً لوجه.

لكن المحكمة رفضت طلبهم، وأصدرت قراراً بمنع اللقاء لمدة ستة أشهر في 12 تشرين الأول، أما قرار منع اللقاء مع المحامين فاتخذ في 12 تشرين الأول وانتهى في 22 نيسان، ولكن، وعلى الرغم من هذا القرار إلا أنها لم تسمح للمحامين باللقاء مع القائد أوجلان، كما عاود المحامون تقديم طلب من أجل اللقاء مع القائد في 26 نيسان، ولكن لم يتم الرد على طلبهم.

ومن أجل اللقاء بموكلهم، عاود المحامون اليوم، تقديم طلب جديد إلى النيابة العامة في بورصة ومديرية سجن إمرالي.

(سـ)