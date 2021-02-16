​​​​​​​بعد قصفٍ تركي عنيف.. أهالي الدشيشة: لا أمان إلّا بخروج المحتلين

في سياق الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في مناطق شمال وشرق سوريا - شهد الريف الغربي لناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة ليومين متتاليين قصفاً عنيفاً من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

وطال القصف الأخير قريتي الدشيشة والطويلة الواقعتين جنوب غرب الناحية بمحاذاة الطريق الدولي M4، وتركت خلفها أضراراً كبيرةً بين ممتلكات المدنيين، بالإضافة إلى إصابة طفل عمره ستة أعوام من قرية الدشيشة.

وكالتنا تمكّنت من الوصول إلى القرية لتلتقي عدداً من سكان القرية الذين شددوا على ضرورة إنهاء الاحتلال التركي.

عهد الله العلي من سكان القرية أشار إلى أن "القصف الهمجي والعشوائي من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته على قريتنا، لم يميز بين المدنيين والأطفال والمواشي والمدارس".

وأضاف العلي: "الاحتلال التركي ومرتزقته قصفوا قريتنا من بعد 3 كم من قرية العريشة الواقعة تحت سيطرتهم، واستهدفوا مدرسة القرية وأصيب ابن أخي الذي كان يسرح بمواشيه بجانب مدرسة القرية".

وأردف العلي "قريتنا مأهولة بالسكان ولدينا معاناة كبيرة من الجرائم التركية من قصف وقطع للمياه والتيار الكهربائي، نريد أن نعلم ما الذي يريده الاحتلال ومرتزقته".

وأكد العلي: "مطالبنا هي أن يخرج الاحتلال التركي ومرتزقته من القرية ومن المنطقة، لأن جرائمهم باتت لا توصف بحق أبناء المنطقة".

بدورها طالبت وضحة العلي "بخروج الاحتلال التركي ومرتزقته من المنطقة".

(م)

ANHA