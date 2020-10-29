وقال المرصد السوري إن القوات التركية المتمركزة في ما يسمى بـ "النقطة الحادية عشر" في قرية شير مغار بجبل شحشبو شمال غرب محافظة حماة تتجهز لإخلائها على غرار نقطة المراقبة في مورك التي جرت قبل 10 أيام.

ويذكر أن القوات التركية تمركزت في شير مغار في 14 حزيران/يونيو 2018 بناء على اتفاق مع روسيا وإيران في إطار اجتماعات ثلاثية الصفقات المعروفة بـ "آستانا".

وكانت القوات التركية قد بدأت بتفكيك ونقل أجزاء كبيرة من معدات النقطة التاسعة في "مورك" في 19 أكتوبر/تشرين الأول.

وبالتزامن مع هذه التحضيرات لإخلاء النقطة، ما زال الاحتلال التركي مستمراً بنقل الأسلحة والجنود إلى داخل الأراضي السورية.

وفي هذا السياق، أكد المرصد السوري دخول رتل تركي، اليوم، من معبر كفر لوسين شمال إدلب، يتألف من 25 آلية تحمل معدات عسكرية ولوجستية.

(ش ع)