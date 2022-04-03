​​​​​​​بعد نجاته من سحب الثقة... رئيس الوزراء الباكستاني يعلن حل حكومته

ورفض البرلمان الباكستاني، اليوم الأحد، مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء، عمران خان، وألغى جلسة التصويت على سحب الثقة منه بعد أن قدمت المعارضة الموحدة اقتراحاً بحجب الثقة عن خان في جلسة برلمانية.

وأفاد نائب رئيس البرلمان أسد قيصر بأن "سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان غير دستوري"، فيما أعلن عمران خان حل الحكومة بعد أن وافق عليه الرئيس الباكستاني تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال وزير الإعلام الباكستاني إن عمران خان سيواصل تأدية مهامه بعد قرار حل الحكومة.

تظاهرات

وقبلها، خرج العشرات إلى شوارع مدينة كراتشي ثاني أكبر المدن الباكستانية، تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء عمران خان، وذلك استباقاً لجلسة بالبرلمان الباكستاني، والتي عقدت اليوم، للتصويت على مقترح بإسقاط حكومة رئيس الوزراء.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية انتشرت بشكل مكثف في شوارع العاصمة إسلام آباد.

ودعا عمران خان أنصاره للنزول إلى الشوارع، قبيل تصويت البرلمان على حجب الثقة عنه للاحتجاج السلمي على ما وصفها بـ"مؤامرة" دُبرت خارج باكستان للإطاحة به، ملمحاً إلى إمكانية رفض نتيجة التصويت.

"مؤامرة أميركية"

رئيس الوزراء الباكستاني شكك في مصداقية اقتراع سحب الثقة ضده، مجدداً اتهامه بوجود مؤامرة خارجية للإطاحة به.

وأضاف خلال برنامج بثه التلفزيون العام أجاب خلاله عن أسئلة مشاهدين تلقاها بالهاتف: "أريدكم جميعا أن تتظاهروا من أجل باكستان مستقلة وحرة".

وكذلك، زعم أن "الولايات المتحدة تتدخل بشكل سافر في شأن بلاده"، مشيراً إلى أن "محاولة عزله هي محاولة لتغيير النظام في باكستان بدعم أميركي" على حد قوله.

من جهتها، حذرت مخابرات باكستان من عمليات تخريب واستهداف للمعارضة بعد دعوة عمران خان أنصاره للتظاهر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهم عمران خان الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون باكستان، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تلقى رسالة إحاطة من سفير إسلام آباد في واشنطن قال له فيها إن مسؤولا أميركيا كبيرا أخبره أنهم يشعرون بأن العلاقات ستكون أفضل إذا ترك منصب رئاسة الوزراء.

كذلك، اتهم المعارضة بالتآمر مع واشنطن لعزله لأنه غير منحاز للغرب ضد روسيا والصين. ووصف خصومه بأنهم "لصوص وجبناء ومخادعون".

يذكر أن البيت الأبيض نفى مزاعم عن تورط الولايات المتحدة في محاولات عزل رئيس الوزراء الباكستاني، وذلك على لسان مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، كيت بيدينجفيلد.

(د ع)