​​​​​​​بعد نحو عامين السيسي يلتقي ماكرون في الإليزيه

وتبدأ الزيارة بحفل ترحيب رسمي يليه لقاء بين الرئيسين في الإليزيه ثم مؤتمر صحفي، حسبما ما أفادت "مونت كارلو الدولية"، ويلتقي بعد ذلك السيسي رئيس البرلمان الفرنسي ريشار فيرّان، ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو قبل مأدبة عشاء في الإليزيه.

وسيقيّم الرئيسان أيضًا تعاون البلدين في ملفات كبرى متعلقة بالأمن الإقليمي، مثل مكافحة الإرهاب والأزمة الليبية والخلافات مع تركيا في شرق المتوسط.

ويتوجه السيسي، الثلاثاء، إلى قوس النصر ليضع إكليلًا من الزهور على نصب الجندي المجهول قبل أن يلتقي رئيس الوزراء جان كاستيكس ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، إلى باريس في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين باريس والقاهرة في مواجهة الأزمات في الشرق الأوسط، من دون تجاهل مسألة حقوق الإنسان في مصر وفقًا لوسائل إعلام فرنسية.

(س ر)