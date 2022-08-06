​​​​​​​بعد نهب منزله.. مقتل مسن من ناحية جندريسه على يد مرتزقة الاحتلال التركي

قالت المصادر إن مرتزقة ما تسمى "أحرار الشرقية ومرتزقة الحمزة" اقتحموا منزل المواطن سليمان حمكو (73 عاماً) من أهالي قرية كعني كورك التابعة لناحية جندريسه بمقاطعة عفرين المحتلة منذ عدة أيام، بهدف نهبه.

وأضافت المصادر إن المرتزقة اعتدوا بالضرب المبرّح على المسنّ (سليمان حمكو)، بحجج وتهم واهية، ما أدى إلى إصابته بنزيف في الدماغ، نُقل على إثرها إلى مشفى مدينة مارع المحتلة، من قبل أهالي القرية.

وأشارت المصادر إلى أن المواطن (سليمان حمكو) فقد حياته اليوم، متأثراً بجراحه؛ نتيجة الضرب المبرح الذي لقيه على يد مرتزقة الاحتلال التركي.

(ج س/ ل م)

ANHA