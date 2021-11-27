​​​​​​​بعد مقتل وإصابة نحو 23 مرتزقاً من داعش.. روسيا تقصف البادية مجدداً

ونفذت 3 مقاتلات روسية صباح اليوم، السبت، جولة جديدة من الغارات الجوية على مناطق انتشار مرتزقة داعش في باديتي حمص والرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتأتي الضربات الجديدة بعد مقتل وجرح نحو 23 مرتزقاً من داعش في القصف الجوي الروسي يوم أمس، حيث قتل 8 مرتزق من داعش إلى جانب جرح أكثر من 15 منهم، بعضهم في حالات خطرة، وذلك خلال الضربات التي طالت مواقع في باديتي الرقة ودير الزور.

يذكر أن المقاتلات الروسية استهدفت بأكثر من 560 غارة جوية مواقع مبعثرة لمرتزقة داعش في البادية منذ مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

(د ع)