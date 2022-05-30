​​​​​​​بعد مقتل ضابط في الحرس الثوري... مخاوف إسرائيلية من رد إيراني وتحذير بعدم السفر إلى تركيا

وقالت هيئة الأمن القومي الإسرائيلي في بيان رسمي لها، اليوم الإثنين: "منذ عدة أسابيع، وبشكل خاص منذ أن اتهمت إيران إسرائيل بمقتل ضابط الحرس الثوري الإيراني في الأسبوع الماضي، يزداد القلق لدى أجهزة الأمن من قيام إيران بمحاولات الاعتداء على أهداف إسرائيلية حول العالم".

وأضاف البيان، "تؤكد هيئة الأمن القومي وأجهزة الأمن اليوم على تحذير السفر إلى تركيا ملتمسةً التوضيح بأنها عبارة عن دولة تشكل مستوى عاليًا من الخطر على الإسرائيليين هذه الأيام"، مؤكدا أنه "بحسب مسؤولين لدى أجهزة الأمن، يدور الحديث عن تحذيرات على خلفية تهديد حقيقي تجاه الإسرائيليين في الساحة التركية".

وأشار بيان هيئة الأمن القومي أنه، "ازداد مستوى الخطر الموجود في دول أخرى مجاورة لإيران أيضًا" مردفاً، "يجب على المواطنين الإسرائيليين الحفاظ على اليقظة والحرص على الالتزام بقواعد الحذر المطلوبة عند السفر إلى أية من هذه الدول"، وفق البيان الذي نقلته شبكة I24 news الإسرائيلية.

وكان مجهولون، قد عمدوا إلى اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني، حسن صياد خدائي، عصر يوم الأحد 22 أيار بإطلاق نار مباشر بـ 5 رصاصات داخل سيارته في شرق العاصمة طهران.

وتوعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بـ"الثأر لاغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني صياد خدائي، مشيراً إلى أن "العقيد اغتيل على يد إرهابيين وأن السلطات المعنية تتابع تفاصيل هذه الجريمة" مؤكدا أن "الثأر لدم خدائي آتٍ لا محالة".

وكانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، قد أكدت أن "الحكومة قررت رفع حالة التأهب في ممثلياتها حول العالم بعد مقتل ضابط إيراني في طهران". ولم تعلن إسرائيل المسؤولية عن مقتل العقيد حسن صياد خدائي في طهران.

(د ع)