​​​​​​​بعد مقتل عناصر من قوات حكومة دمشق الطيران الروسي يشن غارات في البادية

وشنت الطائرات الحربية الروسية نحو 20 غارة جوية على مناطق انتشار مرتزقة داعش في البادية السورية، بدءاً من بادية حمص الشرقية وصولاً إلى بادية الرقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاء القصف بعد أن شهدت محاور ضمن بادية الرصافة بريف الرقة، في وقت سابق من اليوم، اشتباكات عنيفة بين قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من جهة، ومرتزقة داعش المنتشرة في المنطقة من جهة من جهة أخرى ، في هجوم للأخيرة على مواقع الأولى.

وبحسب المرصد فإن الاشتباكات المستمرة منذ الفجر خلّفت خسائر بشرية، أدّت إلى مقتل 5 من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها وإصابة 8 آخرين منهم بجراح، فيما لم يتسنى للمرصد التأكد من حجم الخسائر لدى مرتزقة داعش إلى الآن.

وعلى الرغم من الغارات الروسية المكثفة إلا أن قوات حكومة دمشق والمجموعات التي تدعمها لا تزال عاجزة عن القضاء على ما تبقى من مرتزقة داعش الذين يشنون هجمات على القوات الحكومية وتتسبب بخسائر بشرية كبيرة في صفوفها.

(د ع)