​​​​​​​بعد معركة طويلة لنصرة المرأة.. وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

وتوفيت نوال السعداوي، جراء أزمة صحية نقلت على إثرها مؤخرًا إلى أحد المستشفيات في العاصمة المصرية القاهرة، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتعد نوال السعداوي من أهم الكاتبات المصريات والإفريقيات في التاريخ المعاصر، قضت معظم سني عمرها في الدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة خاصة، وناضلت لكسر الصورة النمطية التي حجمت قدرات المرأة.

وولدت نوال السعداوي لأسرة تقليدية في قرية تابعة لمحافظة القليوبية بمصر، في 27 تشرين الأول 1931، وتخرجت من كلية الطب، وألّفت ما يزيد عن 50 كتابًا تمت ترجمتها إلى أكثر من 40 لغة.

ودافعت بضراوة عن حقوق المرأة خاصة في المساواة مع الرجل، وانحازت لكثيرٍ من القضايا النسوية، وعلى رأسها ظاهرة الختان.

وأسست الكاتبة المصرية الكبيرة جمعيتي تضامن المرأة العربية والتربية الصحية، وأيضًا جمعية للكاتبات المصريات، كما ساعدت في تأسيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان.

وشغلت العديد من المناصب الحكومية، منها المدير العام لإدارة التثقيف الصحي في وزارة الصحة في القاهرة، وعملت فترة رئيس تحرير مجلة الصحة في القاهرة، ومحررة في مجلة الجمعية الطبية.

وحازت نوال السعداوي على مجموعة من الجوائز العالمية المرموقة ونالت 3 درجات فخرية من 3 قارات، بل وحاضرت في العديد من المراكز العلمية المرموقة مثل جامعات هارفرد وكولومبيا وديوك والسوربون.

ومن أهم إصداراتها الأدبية المجموعة القصصية "تعلمت الحب" (1957)، وروايتي "مذكرات طبيبة" (1958) و"امرأة عند نقطة الصفر" (1973) بالإضافة إلى مذكرات "مذكرات في سجن النساء" (1983) الذي روت فيه تجربة دخولها السجن.

واشتهرت نوال السعداوي أيضًا بكتبها الفكرية التي دعت فيها إلى "تحرير المرأة الشرقية من مجتمعاتها الذكورية"، وأحدث كتابها "المرأة والجنس" (1968) صخبًا كبيرًا، أدى إلى فصلها من وزارة الصحة آنذاك.

(س ر)