​​​​​​​بعد لقاءه الأسد والمقداد.. وزير الخارجية الإيراني يجري اليوم مباحثات بتركيا

يُجري وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى دولة الاحتلال التركي، حيث يلتقي عدداً من المسؤولين، لمناقشة الوضع في سوريا، وكذلك المفاوضات الأخيرة بين وزراء الدفاع لكل من روسيا وسوريا وتركيا.

وقالت مصادر لشبكة العربية إن زيارة عبداللهيان تأتي استكمالا لما بدأه في دمشق بعد لقائه الرئيس بشار الأسد ووزير خارجيته فيصل المقداد.

وزيارة عبداللهيان إلى أنقرة تسبق زيارة مرتقبة لنظيره التركي جاويش أوغلو إلى واشنطن، حيث يُطلع خلالها المسؤولين الأميركيين على مسار التقارب بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي، في ظل رفض أميركي لهذا التقارب.

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قال، السبت، إنه سيتعين على تركيا إنهاء وجودها العسكري في بلاده لتحقيق تقارب كامل.

وقال المقداد بعد لقائه مع نظيره الإيراني في دمشق: "لا يمكن الحديث عن إعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا من دون إزالة الاحتلال".

وأضاف المقداد أن أي اجتماع بين الرئيس بشار الأسد والقيادة التركية يعتمد على "إزالة أسباب النزاع".

ومن جهتها نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن عبداللهيان قوله إن "التطورات في منطقة الشام وغرب آسيا، عقب المحادثات التي تم بحثها مع السلطات السورية واللبنانية، مدرجة على جدول المفاوضات في الرحلة إلى تركيا".

وأضاف وزير الخارجية بحسب الوكالة الإيرانية: "اليوم، وفقاً للخطة، رتبنا أن أكون في كل من موسكو وأنقرة، ولكن نظراً للتطورات الإقليمية، ستتأخر الرحلة إلى موسكو قليلاً".

ويأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية تأجيل المحادثات التي كانت مزمعة اليوم الثلاثاء بين وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

(م ش)