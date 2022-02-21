​​​​​​​بعد لقاء أكار والبارزاني.. الاحتلال التركي يقصف شيلادزي وبرادوست في باشور

وبحسب الوكالة فقد تعرضت مناطق في قضاء آمدية بمحافظة دهوك في باشور (جنوب كردستان)، اليوم الإثنين، لقصف جوي من قبل الطائرات الحربية التابعة لدولة الاحتلال التركي.

وقالت: "قصفت طائرات الاحتلال التركي، صباح اليوم، القمم الجبلية المطلة على ناحية شيلادزي في قضاء آمدية بدهوك".

كما قصفت طائرات الاحتلال التركي، اليوم الإثنين، مناطق في جبل بربزين في منطقة برادوست بناحية سيدكان شمالي محافظة هولير، على ما أفادت الوكالة التي قالت أيضاً أن حجم الأضرار الناجمة عن القصف لم تعرف.

يأتي ذلك غداة سلسلة لقاءات أجراها وزير الدفاع التركي خلوصي آكار مع كل من نيجرفان البارزاني ومسرور البارزاني ووزير الخارجية العراقية فؤاد حسين على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

(س ر)